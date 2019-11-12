Политика
REGNUMЭрдоган планирует провести переговоры с Путиным после визита в США
Президент Турции Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил 12 ноября в аэропорту Анкары перед тем, как отравиться в Соединенные Штаты, передает Anadolu Ajansı.
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Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
В Турции убит основатель «Белых касок»
Сегодня в Стамбуле был найден мертвым один из основателей пропагандистской организации "Белые каски", бывший офицер британских спецслужб Джеймс Ле Мезурье.
ANNA-News вчера в 07:22
Политика
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru 04:50
Происшествия
Беспилотный автомобиль «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В Москве произошла дорожная авария с участием беспилотного автомобиля, тестируемого специалистом «Яндекса».
Росбалт 08:53
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
REGNUM 08:29
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости 05:48
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
ТАСС 02:59
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
RT на русском 08:39
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров
Старт продаж бюджетной модели намечен на начало декабря текущего года, но уже сейчас первые тестовые автомобили начали поступать к официальным дилерам бренда.
Новые автомобили 03:13
Теннис
Рафаэль Надаль разозлился на журналиста из-за вопроса о жене
Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен вопросами журналистов после поражения в группе Итогового турнира ATP.
GoTennis.ru 03:05
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
РИА Новости 01:18
Экономика
Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 08:42
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
Видео с вырезанной сценой смогут посмотреть подписчики сервиса Disney+. Он начинает свою работу 12 ноября.
Телеканал 360° 05:22
Политика
Лукашенко прокомментировал возможность членства Белоруссии в СЕ
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в Вене прокомментировал возможность членства Белоруссии в Совете Европы.
RT на русском 09:47
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Игры
Подписчикам EA Access не дадут доступ к Star Wars Jedi: Fallen Order «во избежание спойлеров» — взамен им пообещали скины
Electronic Arts сообщила, что подписчики EA/Origin Access не получат десятичасовой доступ к Star Wars Jedi: Fallen Order, хотя все другие новинки компании игроки могли опробовать перед покупкой.
CyberSport.ru 04:39
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM 05:43
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Футбол
Черчесов назвал главное перед матчем с Бельгией
Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
REGNUM вчера в 06:58
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28