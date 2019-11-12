Президент Турции Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен обсудить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил 12 ноября в аэропорту Анкары перед тем, как отравиться в Соединенные Штаты, передает Anadolu Ajansı.

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным после визита в США

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