Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. "Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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