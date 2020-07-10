Политика
Российская газетаЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. "Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.
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Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных Церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чём сказал 6 июля в своем заявлении патриарх Кирилл.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельREGNUM 12:58
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Политика
ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
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Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
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В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Профессор КФУ рассказал о параде планет, который бывает раз в 170 лет
Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев рассказал о параде планет, который можно наблюдать с 4 июля.
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Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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Происшествия
В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
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Футбол
Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках
В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
Rambler News Service 15:20
Общество
В Швейцарии суд обязал принять меры против секты «Свидетелей Иеговы»
Globallookpress В швейцарском Цюрихе суд оправдал эксперта по культам и доктора философских наук Регину Шписс, которая раскритиковала принципы секты "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ экстремистская организация).
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
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Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
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Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
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Стоимость валюты зависит от динамики цен на нефтяные котировки Brent и WTI, рассказал специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.
Народные новости 13:45
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Финансы
Центробанк России снизил официальный курс доллара на 10 июля
Официальные курсы доллара и евро к рублю были опубликованы на официальном сайте Банка России.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
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Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать звуки
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Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
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