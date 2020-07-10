Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Ранее сообщалось, что госсовет страны аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Эрдоган опубликовал в твиттере фотографию подписанного им указа.
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Константин Косачев
Свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира, и, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока.
— Константин Косачев, российский дипломатРЕН ТВ 11:36

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