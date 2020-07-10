Политика
ВедомостиЭрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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с чего всё началось
Несмотря на активное сопротивление ЮНЕСКО, многих стран и российского патриарха, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети.BFM.ruвчера в 22:11
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Эрдоган подписал указ о возобновлении богослужения в соборе Святой Софии
Московский Комсомолец Турциявчера в 11:01
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