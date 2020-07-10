с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 621

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 36

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 104

Здоровье Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. 5

Интернет Названы самые популярные вредоносные программы Эксперты в сфере IT-безопасности назвали самые популярные в мире вредоносные программы.

Спорт Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.

Общество Илон Маск сообщил о разговоре с семьей академика Королева Известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании "SpaceX" Илон Маск рассказал о своем разговоре с семьей выдающегося советского ученого, академика Сергея Павловича Королева. 1

Происшествия 110 случаев коронавируса выявлено за сутки в Новосибирской области Всего в Новосибирской области сделали 245 923 теста на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 863 жителя региона.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 15

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Спорт Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Общество Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. 1,3K

Происшествия Число больных коронавирусом в Иркутской области превысило 10 тысяч По информации регионального оперштаба на утро субботы, 11 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 тысяч 94 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 12

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 6