Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы. Фотография указа в пятницу, 10 июля, опубликована в Twitter турецкого лидера.
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Политика

Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
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