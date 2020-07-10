Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы. Фотография указа в пятницу, 10 июля, опубликована в Twitter турецкого лидера.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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