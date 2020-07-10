Политика
ИзвестияЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы. Фотография указа в пятницу, 10 июля, опубликована в Twitter турецкого лидера.
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Эрдоган подписал указ о возобновлении богослужения в соборе Святой Софии
Московский Комсомолец Турция11:01
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Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
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До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
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В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года.
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Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
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С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
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Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК России по региону.
РИА Новости 05:25
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По заявлению главы рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, следует ужесточить наказание за использование "подложных" номеров увеличением штрафа с актуальных 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вместе с тем, лояльнее относиться к грязным госзнакам, если на улице непогода.
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Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
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Арвеладзе встал на защиту грузинского новичка ЦСКА
Бывший игрок сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе встал на защиту грузинского баскетболиста ЦСКА Торнике Шенгелии, который на днях подписал контракт с российским клубом.
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