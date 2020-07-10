Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. "Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.
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Владимир Легойда
Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных Церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чём сказал 6 июля в своем заявлении патриарх Кирилл.
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