Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных Церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чём сказал 6 июля в своем заявлении патриарх Кирилл.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. "Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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Здоровье В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки. 82

Политика На Украине заявили о приближении системного кризиса В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

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Армия и оружие США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар. 16

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