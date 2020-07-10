Политика
Российская газетаЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. "Открыть Айя Софию для богослужений", - говорится в документе, фотографию которого турецкий лидер разместил в Twitter.
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Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных Церквей не была услышана. Данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к еще большим разделениям, о чём сказал 6 июля в своем заявлении патриарх Кирилл.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельREGNUM 12:58
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Эрдоган подписал указ о возобновлении богослужения в соборе Святой Софии
Московский Комсомолец Турция11:01
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Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Технологии
В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой
От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
НТВ 09:01
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news 15:56
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда 16:55
Экономика
США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Здоровье
В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу
На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки.
АиФ Волгоград 09:17
Политика
На Украине заявили о приближении системного кризиса
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Авто
Компания Seat представила электрический хэтчбек Cupra el-Born
Мадрид, 9 июля 2020, 12:58 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило электрический хэтчбек Cupra el-Born.
REGNUM вчера в 05:58
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Армия и оружие
США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала
Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.
Евразия Daily 10:24
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
ToDay News Ufa 13:01
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:59
Спорт
Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку
На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
Вести.Ru 16:47
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Армия и оружие
Российский военный корабль получил пробоину, пытаясь перехватить украинский бронекатер
Avia.pro 17:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет 17:12
Общество
Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Общество
В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы
Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РИА Новости 08 июля в 06:12
Политика
Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru 13:52
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Вести.Ru 07 июля в 19:44
Футбол
У Тедеско остался только «Зенит». В Питере будет матч жизни
Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован до конца сезона. На Кубок решение не распространяется Тедеско дисквалифицирован на 3 матча.
Спорт-Экспресс 11:40