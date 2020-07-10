Политика
RT на русскомЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Об этом он сообщил в своём Twitter. В частности, Эрдоган подписал документ о передаче Айя-Софии Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.
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Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру.
РБК 09 июля в 20:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Авто
«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности
ТАСС вчера в 03:20
Политика
ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17
Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей вчера в 18:27
Футбол
Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.
РИА Новости 09 июля в 06:04
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Общество
В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло на 6611 за сутки, достигнув 720 547 инфицированных.
BFM.ru 03:55
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:03
Здоровье
В Свердловской области выявлено 280 новых носителей коронавируса
Екатеринбург, 11 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:31
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Авто
В России стартовали продажи обновленной версии машины Volkswagen Polo
В России стартовали продажи нового Volkswagen Polo в кузове лифтбек.
Picsnews.net 09 июля в 11:10
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Игры
Официально: Cyberpunk 2077 не появится в Xbox Game Pass
Студия CD Projekt RED сделала официальное заявление, согласно которому Cyberpunk 2077 не появится в сервисе Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 04:15
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25