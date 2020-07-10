Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Ранее госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.
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с чего всё началось
Несмотря на активное сопротивление ЮНЕСКО, многих стран и российского патриарха, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же подписал указ
 о возвращении собору Святой Софии статуса мечети.
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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз.
Первый Тульский вчера в 19:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

РИА Новости 00:08
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Общество

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РБК 00:29
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Политика

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Экономика

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Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов

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Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение

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Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной

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ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

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Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Учёные из Гавайского и Киотского университетов обнаружили в земной атмосфере волны, которые создают резонансные явления, аналогичные тем, что образуются в звенящем колоколе.
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Кике Сетьен заявил, что «Барселона» все еще способна выиграть Ла Лигу

Перед матчем с «Вальядолидом» главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что все еще верит в то, что каталонцы смогут выиграть чемпионат Испании.
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Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
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Бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день - Музей Айя-София.
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