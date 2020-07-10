с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Ранее госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,9K

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 21

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Политика Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу. 141

Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 38

Политика Трамп пообещал построить в США самый большой ледокол в мире США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, заявил американский лидера Дональд Трамп 10 июля во время выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США. 32

Общество Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.

Общество Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.

Политика Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии. 26

Общество В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова. 46

Общество Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ. 25

Спорт Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).

Наука В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук Учёные из Гавайского и Киотского университетов обнаружили в земной атмосфере волны, которые создают резонансные явления, аналогичные тем, что образуются в звенящем колоколе. 17