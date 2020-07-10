Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Об этом он сообщил в своём Twitter. В частности, Эрдоган подписал документ о передаче Айя-Софии Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

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