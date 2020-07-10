Политика
RT на русскомЭрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть. Об этом он сообщил в своём Twitter. В частности, Эрдоган подписал документ о передаче Айя-Софии Управлению по делам религии и разрешении проводить там мусульманские богослужения.
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Эрдоган подписал указ о возобновлении богослужения в соборе Святой Софии
Московский Комсомолец Турция11:01
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Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
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В Алтайском крае официально открылись пляжи
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ТАСС 08:05
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Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр
Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
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Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
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В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
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Футбол
Люнгбю - Сендерюске: прогноз ГоЛовА ЗАБолотнОГА 8 июля 2020
Между соперниками разница в группе составляет четыре очка, что даёт гостям чувствовать себя вполне уверенно и не боятся за результат.
Ставка TV 08 июля в 07:38
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
Вертолет МЧС вылетел в горы Восточного Саяна для спасения туристки
Инцидент произошел на территории Бурятии. Для спасения женщины вылетел вертолет МЧС России.
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Российская газета 11:19
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В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
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В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Джейми Каррагер: «„МЮ“ стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»
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Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
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Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире
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Как отмечает Мелита, если в России люди продолжат соблюдать меры по социальному дистанцированию и использовать средства защиты, то не будет необходимости в более ужесточенных мерах по карантину.
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Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Украина подсчитала численность Армии РФ в Крыму
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