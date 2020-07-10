Политика
ВедомостиЭрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Происшествия
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ 07:31
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
«Зенит» хочет купить игрока по выгодной цене, поскольку «Эспаньол» уже досрочно вылетел из испанского первенства.
Vprognoze.ru 18:13
Здоровье
В ВОЗ заявили о росте числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала тревожным знаком тот факт, что в стране суточный прирост заболевших новым коронавирусом не снижается уже более двух недель.
Сайт интересных новостей 19:58
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Космос
Марсоход Curiosity приступил к летнему заданию
Ученые NASA сообщают, что марсоход Curiosity приступил к выполнению нового задания.
Финансовая газета 07 июля в 21:15
Энергетика
Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
РБК 09:29
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
Live24 08:14
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10:33
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news 07:56
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv 01:16
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей 03:54
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Политика
Трамп рассмотрит просьбу своего бывшего советника Стоуна о помиловании
На встрече с журналистом, Трампу был задан вопрос, будет ли он рассматривать просьбу о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.
ИА Красная Весна 12:28