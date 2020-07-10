с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС. 1

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Общество Назван самый опасный способ сжигания жиров Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.

Шоу-бизнес Арми Хаммер объявил о разводе с женой после 10 лет брака В отношениях американский актер Арми Хаммер и фотомодель Элизабет Чембейрс пробыли 13 лет.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 14

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 101

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 17

Экономика Госдума ограничивает стоимость кредитов в России Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа. 1

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Общество Илон Маск сообщил о разговоре с семьей конструктора Сергея Королёва Лос-Анджелес, США, 11 июля 2020, 04:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского конструктора и академика Сергея Королёва.