Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gаzете.

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

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