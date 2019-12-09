Общество

RT на русскомRT на русскомЭрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gаzете.
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