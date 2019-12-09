Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Общество
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Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
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На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 9 декабря поручил министерству труда и социальной защиты населения края продумать награждение всех, кто помогал родным погибших и выжившим пассажирам автобуса, который упал с моста.
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Боевики «АТО» порвали флаги России и ДНР в Париже
В Париже боевики «АТО» из «Руха (движения) ветеранов Украины» порвали флаги России и ДНР, назвав это «акцией протеста против капитуляции перед Россией».
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
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Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
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Эксперт оценил запрет на взыскание долгов с пенсий
Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.
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В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
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АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.