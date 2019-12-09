Общество
RT на русскомЭрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gаzете.
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Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Происшествия
Тамбовский вице-губернатор под домашним арестом выпал из окна и погиб
Общество
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
РФС пока не получал позиции ФИФА относительно решения WADA
Российский футбольный союз (РФС) пока не получал позиции Международной федерации футбола (ФИФА) относительно санкций в отношении российского спорта.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Общество
Пять регионов России объявили 31 декабря выходным днем
На территории России главы 5 регионов приняли решение об объявлении 31 декабря выходным нерабочим днем.
Политика
Россия и Украина вернулись в суд из-за спора о $3 млрд
Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, выпущенным администрацией бывшего президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкупленным российским суверенным фондом.
Политика
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Общество
В S.T.A.L.K.E.R. 2 появится поддержка пользовательских модификаций
Благодаря игровой конференции Gaming Gathering геймеры выяснили новую подробность о S.T.A.L.K.E.R. 2: PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил в рамках мини-интервью, что в игре будет присутствовать поддержка пользовательских модификаций.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Происшествия
Около 20 школ в Москве проверяют после сообщений об угрозах взрыва
Третий раз с начала прошлой недели поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в храме Христа Спасителя.
Единоборства
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
Александр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море
Военно-морские силы (ВМС) Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Армия и оружие
Шойгу объявил об усилении воздушной составляющей ядерной триады
Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления действующего парка дальней авиации и создания новых самолетов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Политика
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
Авто
Почему Lada Vesta с вариатором вызывает сомнения у автолюбителей
Первой с вариатором на рынок вышла Lada Xray и сразу же получила множество негативных откликов.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Гаджеты
Рассекречены основные характеристики наушников Realme Buds Air
Авторитетный инсайдер под ником Мукул Шарма поделился подробностями о конкуренте Xiaomi AirDots – беспроводных наушниках Realme Buds Air.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.