Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа двух лидеров состоялась в Сочи и длилась более шести часов.

О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

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