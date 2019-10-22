Армия и оружие
RT на русскомО чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи
Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа двух лидеров состоялась в Сочи и длилась более шести часов.
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Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
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В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека
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Масштабный межмузейный выставочный проект, посвященный 100-летию создания плакатов "Окна сатиры РОСТА", откроется в Музее Победы 22 октября.
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Укупник назвал мужа Лолиты альфонсом
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В Эстонии изменилось отношение к русским
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Сёмин рассказал, что «Локомотив» приобрёл в матче с «Ювентусом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что приобрели его подопечные в матче с туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
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Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
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Глава NASA Джим Брайденстайн выступил на дискуссии, которая проводилась во время Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
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Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Политика
В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген
«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
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Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
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Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу.
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Наука
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью
Затонувший корабль найден вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка.
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Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
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В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
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Медведев высказался о влиянии роботов на рынок труда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что роботы не создадут критических проблем на рынке труда, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.