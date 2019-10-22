Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомО чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

Москва и Анкара достигли судьбоносных решений по ситуации на севере Сирии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа двух лидеров состоялась в Сочи и длилась более шести часов.
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О чём договорились Путин и Эрдоган в Сочи

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