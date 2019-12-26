Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности направить турецкие вооруженные силы в Ливию, если парламент Турции даст соответствующее разрешение. Об этом сообщает агентство Anadolu в четверг, 26 декабря.

Эрдоган заявил о готовности направить турецкую армию в Ливию

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