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Газета.Ru

Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать Крым регионом России

Как обратил внимание парламентарий, полуостров как фактически, так и юридически — неотъемлемая часть России. Гемпель подчеркнул, что Турции надо не только считаться с этим, но и признать данный факт.В источнике
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С чего всё началось

Эрдогана пригласили посетить Крым

Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
РИА Новости02:58

Подробнее о событии

Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать Крым регионом России

Газета.Ru06:22

Эрдогана позвали в Крым

Lenta.ru05:12

Эрдогана пригласили посетить российский Крым

РЕН ТВ04:04

В Крыму пригласили Эрдогана посетить полуостров

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Эрдогану предложили посетить Крым

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Эрдогана пригласили посетить Крым

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Эрдогана пригласили посетить Крым

РИА Новости02:58
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В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в нападении на подростка

Полицейские задержали в городе Волхове в Ленинградской области двух человек по подозрению в том, что они избили, обстреляли из пневматического пистолета и подожгли 17-летнего студента колледжа, облив его горючей жидкостью, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС05:32

Голландские журналисты утверждают, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17

Журналисты из Нидерландов утверждают, что получили доступ к тысячам перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС06:48