Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать Крым регионом России
Как обратил внимание парламентарий, полуостров как фактически, так и юридически — неотъемлемая часть России. Гемпель подчеркнул, что Турции надо не только считаться с этим, но и признать данный факт.В источнике
С чего всё началось
Эрдогана пригласили посетить Крым
Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
РИА Новости02:58