Как обратил внимание парламентарий, полуостров как фактически, так и юридически — неотъемлемая часть России. Гемпель подчеркнул, что Турции надо не только считаться с этим, но и признать данный факт.

С чего всё началось Эрдогана пригласили посетить Крым Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма. РИА Новости 02:58