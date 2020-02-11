Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.

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Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

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Спорт Объявлен состав сборной России на «Ски Тур» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.