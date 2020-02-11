Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» в случае нападения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.
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