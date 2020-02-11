Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС. 12 февраля Эрдоган также сделает заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.

Общество Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Футбол Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.

Происшествия Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.

Гаджеты В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20 На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.

Общество Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Экономика Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.

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Политика Постпред США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО «Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые [атаки были — ред.] со стороны Китая», — уточнила она.

Политика Украина не станет назначать посла в Россию Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".

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Общество Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган» В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Общество Как велось расследование дела «Сети» Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.