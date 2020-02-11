Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС. 12 февраля Эрдоган также сделает заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

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