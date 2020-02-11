Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС. 12 февраля Эрдоган также сделает заявление о новых действиях Турции в отношении Сирии.
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Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»
Одни сочли имидж звезды удачным, другие потребовали вернуть длинные локоны. В кадре 34-летняя Бузова появилась с удлиненным каре.
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Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Общество
В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил об отмене приказа, который регламентирует контакты российских ученых с иностранными коллегами.
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Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Футбол
Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия
Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Адебайор стал игроком парагвайской «Олимпии»
Парагвайский клуб «Олимпия» на официальном сайте объявил о подписании тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Политика
Украина не станет назначать посла в России
Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Гаджеты
Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей
На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
Здоровье
В Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку
Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени.
Общество
Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву
Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой.
Общество
ВОЗ: коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерёг, что китайский коронавирус может распространяться быстрее, чем предполагалось.
Единоборства
Джон Джонс: «Пересмотрел бой и уверен в победе»
«Только что пересмотрели бой на UFC 247 вместе с тренерами, и мы уверены в своей победе», - написал Джонс в Инстаграм.
Здоровье
Российский диетолог развенчал миф о молоке
Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гаджеты
В Сети появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20
На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked 2020 будут показаны не только классические смартфоны, но также представят раскладной аппарат с гибким экраном Galaxy Z Flip и беспроводные наушники, а еще ожидается показ новых смарт-часов.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.