Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
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Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Lenta.ru 18:31
Политика
Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 07:56
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Автоспорт
В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек
На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.
ТК Звезда 13:26
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК 23 октября в 22:39
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Наука
Химики создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов
Натрий-ионный аккумулятор имеет энергетические характеристики, близкие к литий-ионному, но основной рабочий катион примерно в сто раз дешевле лития (стоимость тонны карбоната натрия и лития оценивается примерно в $200 и $20 тысяч соответственно), а химические свойства натрия позволяют использовать легкий и дешевый алюминий вместо тяжелой и дорогой меди на анодном токосъемнике.
Индикатор 08:26
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Происшествия
На Коломяжском в ДТП с маршруткой погибли двое из каршеринга
По предварительным данным, погибли двое из каршеринга, ещё один пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Фонтанка.Ру 17:12
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru 17:53
Общество
О пытках в тюрьмах Чечни рассказал ещё один гей
О пытках в тюрьме в программе телеканала ABC News рассказал мужчина, назвавший себя геем из Чечни.
Мойка78 16:50
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс 14:57
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
F1news.ru 18:34
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Экономика сегодня 16:16
Политика
Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свой разговор с националистами в районе разведения войск в Донбассе.
iReactor 15:30