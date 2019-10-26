Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
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Хоккей
Бердыев сделал стартовое вбрасывание, «Ак Барс» выиграл у «Барыса»
Матч посетил бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который сделал символическое вбрасывание.
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Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
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Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой
Октябрьский районный суд не нашёл достаточных оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, которых заподозрили в посредничестве во взяточничестве.
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
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Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
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Федерер вышел в финал турнира в Базеле
В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.
RT на русском 15:24
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Спорт
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.
Lenta.ru 14:32
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева засветилась в Риме в кожаных штанах и бюстгальтере
На публике артистка появилась в довольно экстравагантном наряде: кожаных штанах и бюстгальтере, прикрытом оригинальным пиджаком.
Дни24 02:53
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны
Экономика сегодня 12:20
Происшествия
Видео с места смертельного ДТП в Алтайском крае появилось в Сети
Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь человек погибли и девять пострадали.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия вчера в 20:09
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Валерий Карпин: «Поражение в Питере помогло опуститься на землю»
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Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество
В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям
RT на русском 11:14
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Футбол
Нападающий «Локомотива» может оказаться в Хорватии или Бельгии
Управляющий партнер футбольного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков сообщил, что нападающий «Локомотива» Роман Тугарев в поисках игровой практики может продолжить карьеру в Европе.
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