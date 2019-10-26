Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
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