Анкара не намерена выводить свои войска из сирийского Идлиба. Об этом в ходе сегодняшнего выступления, 26 февраля, перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

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Политика Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.

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Происшествия Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.

Общество Первый случай коронавируса выявлен в Греции По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Финансы Экономист раскрыл, когда ждать нового падения рубля По словам эксперта, ослабление российской валюты происходит на фоне снижения нефтяного рынка и резкого падения мировых фондовых рынков.

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Культура Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.