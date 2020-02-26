Армия и оружие
REGNUMЭрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Анкара не намерена выводить свои войска из сирийского Идлиба. Об этом в ходе сегодняшнего выступления, 26 февраля, перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган: Так или иначе мы освободим наблюдательные пункты из окружения
Московский Комсомолец Турция06:25
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Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по Конституции
Отдельно оговаривается, что россияне могут ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Политика
Украинец пожаловался на агрессивных поляков из-за коронавируса
Бывшему депутату Верховной рады Алексею Журавко пожаловались на агрессию со стороны поляков.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Общество
Первый случай коронавируса выявлен в Греции
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.
Финансы
Экономист раскрыл, когда ждать нового падения рубля
По словам эксперта, ослабление российской валюты происходит на фоне снижения нефтяного рынка и резкого падения мировых фондовых рынков.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Культура
Имя предполагаемого убийцы написали коллеги Владислава Листьева
Во время интервью с людьми, знавшего Листьева, Чепель собрал записки с именем возможного злоумышленника и в финале вскрыл коробку с бумагами.
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
Ранее Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 заявил, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи Украины.
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Путин поддержал наделение КС РФ правом определять, исполнять ли решения иностранных судов
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение наделить Конституционный суд РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Зеленский о смене премьер-министра: «Провожу собеседования со многими»
Зеленский заявил журналистам, что он «проводит собеседования со многими людьми».
Футбол
Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что действительно интересовался форвардом «Хэнаня» Кристианом Бассогогом.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Политика
Путин: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом
Путин отметил, что уместным является аккуратно прописать в Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.
Транспорт
ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах
ГИБДД начнет отслеживать резкое торможение водителей на дорогах.