с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

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Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

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Происшествия Станции московского метро проверяют после анонимных угроз Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.

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Общество Ветераны не живут в доме в Сочи, на который жаловались Путину Ранее в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист заявил, что дома, построенные для проживания ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, используются чиновниками Краснодарского края в личных целях.

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Наука Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.