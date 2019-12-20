Политика
РИА НовостиЭрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.Московский Комсомолец07:39
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Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
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Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
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Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Роскачестве сравнили российские игристые вина
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"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Здоровье
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Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
Происшествия
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Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Политика
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Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Общество
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По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
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Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ прочел лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
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Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
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Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли
Путин напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата».
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«Автомобилист» расторг контракт с Иваном Вишневским
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
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Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной
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Servier и Университетский колледж Лондона вместе исследуют иммуновоспалительные заболевания
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Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).