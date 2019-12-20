Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV
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