с чего всё началось

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Политика Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество В Волгограде открыли памятник Сталину Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.

Политика Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.

Здоровье Здоровое и вкусное новогоднее меню: советует подмосковный Минздрав Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.

Политика Путин провел лекцию о роли Польши в начале Второй мировой войны Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ прочел лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.

Экономика Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.

Шоу-бизнес Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной Модель показала фолловерам бэкстейдж Уже в грядущем январе у 32-летней Эшли Грэм и видеооператора Джастина Эрвина должен родиться ребенок.

Наука Servier и Университетский колледж Лондона вместе исследуют иммуновоспалительные заболевания Париж и Лондон, 10 декабря 2019 г. — Независимая международная фармацевтическая компания Servier и Университетский колледж Лондона (UCL) подписали двухлетнее соглашение по обмену знаниями и поддержке двух исследовательских проектов UCL, направленных на изучение патогенеза системной красной волчанки и системной склеродермии.