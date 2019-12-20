с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

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