Политика
РБКЭрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает телеканал NTV.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.Московский Комсомолец07:39
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