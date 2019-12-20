Политика
Газета.RuЭрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»
Экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика
В Минске проходят переговоры России и Украины по газу
Российская делегация в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака проводит в Минске переговоры с Украиной по газу.
Футбол
Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Армия и оружие
В Генштабе РФ заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
В доктрине североатлантического альянса за Россией закреплен статус потенциального противника, и к нашим границам стягиваются все новые силы.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Общество
Путин рассказал о росте реальных доходов граждан
Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Происшествия
Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице.
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Общество
МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Происшествия
Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае
В селе Поперечное одноклассники избили 15-летнего подростка. Об этом пишет портал «Катунь 24» со ссылкой на «Каменские известия».
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в гостях проиграла «Хоффенхайму»
«Хоффенхайм» дома обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Технологии
Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи
Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Происшествия
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Гаджеты
Xiaomi выпустит более дешёвую версию популярного Redmi Note 8 Pro
Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) написал в Twitter, что скоро выйдет новая более доступная версия бестселлера Redmi Note 8 Pro.
Авто
Дилеры предупредили о подорожании авто с января
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости», о подорожании автомобилей с 1 января предупредили автопроизводители Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi.
Футбол
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг
Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.