Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Турция зеркально ответит США в случае введения санкций против «Турецкого потока»

Коммерсантъ08:25

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

РБК08:05

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

РИА Новости06:24

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

RT на русском06:53

Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против «Турецкого потока»

Российская газета06:53

Эрдоган заявил об ответных мерах на возможные санкции против «Турецкого потока»

Известия06:54

Эрдоган пообещал ответить США в случае введения санкций против «Турецкого потока»

ТАСС06:08
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Политика

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Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

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