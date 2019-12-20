Экспортный газопровод "Турецкий поток" из России через Черное море будет запущен 8 января. Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган пригрозил США ответом на санкции против «Турецкого потока»

Политика В Минске проходят переговоры России и Украины по газу Российская делегация в составе главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака проводит в Минске переговоры с Украиной по газу.

Политика Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.

Общество Путин рассказал о росте реальных доходов граждан Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.

Гаджеты EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

Общество МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Космос NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).

Наука Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.

Технологии Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Происшествия Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Авто Дилеры предупредили о подорожании авто с января Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости», о подорожании автомобилей с 1 января предупредили автопроизводители Cadillac, Chevrolet, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi.

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.