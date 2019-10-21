Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии, после того как встретится с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября в Сочи. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
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