Армия и оружие
РБКЭрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии, после того как встретится с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября в Сочи. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
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Политика
Путин назначил Фадеева главой Совета по правам человека
Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.
Obzor.io 16:15
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Газета.Ru 21:15
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 07:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом
Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 12:52
Технологии
Разработан чехол для смартфона из «человеческой кожи»
ToDay News Ufa 19:00
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Общество
Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса
«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 20:31
Общество
Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду
В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.
URA.Ru 22:08
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Шоу-бизнес
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21:16
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Наука
Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9
Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
N+1 15:00
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Кино
Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»
Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 07:09
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 21:01
Кино
Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»
Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Кубань 24 10:14
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47