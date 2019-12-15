Политика
Парламентская газетаЭрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Парламент Турции может признать резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Эрдоган припугнул США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян
Газета.Ruвчера в 15:52
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