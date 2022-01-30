КоммерсантъЭрдоган пообещал снижение процентных ставок и инфляцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что курс турецкой лиры стабилизировался.КоммерсантъВ субботу Эрдоган принял участие на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.ПРАЙМПадение курса национальной валюты в 2021 году последовало после нескольких подряд снижений ставки.Lenta.ruПо результатам прошлого года инфляция в Турции составила 36,08 процента.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНRT на русскомЭкономика сегодняFBM.ruПодробнее о событииЭрдоган: процентные ставки и инфляция в Турции будут снижатьсяЭкономика сегодня02:34Эрдоган заявил о скором снижении инфляции в ТурцииФАН01:54Эрдоган заявил о стабилизации курса турецкой лирыRT на русскомвчера в 15:01Президент Турции Эрдоган: процентные ставки и уровень инфляции в стране будут снижатьсяLenta.ru17:09Эрдоган пообещал снижение процентных ставок и инфляцииКоммерсантъ22:47Эрдоган заявил, что уровень инфляции и процентные ставки в Турции будут снижатьсяПРАЙМвчера в 14:29План Турции по уничтожению экономики Китая провалилсяBanki Loans28 января в 09:59Показать ещёОценить4Поделиться