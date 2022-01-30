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Эрдоган пообещал снижение процентных ставок и инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что курс турецкой лиры стабилизировался.
Коммерсантъ
В субботу Эрдоган принял участие на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.
ПРАЙМ
Падение курса национальной валюты в 2021 году последовало после нескольких подряд снижений ставки.
Lenta.ru
По результатам прошлого года инфляция в Турции составила 36,08 процента.
Lenta.ru

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Эрдоган: процентные ставки и инфляция в Турции будут снижаться
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