Армия и оружие
ИзвестияЭрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Его слова в среду, 26 февраля, передает канал NTV.
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Эрдоган: Так или иначе мы освободим наблюдательные пункты из окружения
Московский Комсомолец Турция06:25
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