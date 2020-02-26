Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЭрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Его слова в среду, 26 февраля, передает канал NTV.
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