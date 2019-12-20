Политика
REGNUMЭрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»
Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал NTV.
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с чего всё началось
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.Московский Комсомолец07:39
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Политика
Источник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву
Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева снова покрасила волосы в розовый цвет
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси
Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Политика
Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора
Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Религия
Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
Политика
Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»
Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт
Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
Авто
В Краснодаре открыли дилерский центр Mitsubishi в новом формате
Нынешний салон стал уже 24-м в России, оформленным в соответствии с новым слоганом компании Drive Your Ambition, до конца текущего года таких дилерских центров будет уже 26, а в течение последующих двух лет Mitsubishi планирует преобразить все свои центры – в стране их сейчас 112.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Общество
Адвокат сообщил о решении Греции выдать Винника Франции
Минюст Греции принял решение экстрадировать во Францию россиянина Александра Винника, сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Гаджеты
Samsung выпустила раскладушку за 250 тысяч рублей
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Здоровье
Средняя зарплата врачей в Екатеринбурге составляет 70 тысяч
В Екатеринбурге средняя зарплата врачей достигла суммы 70 тысяч рублей.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Происшествия
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.