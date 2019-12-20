Политика

REGNUMREGNUMЭрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал NTV.
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV
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Московский Комсомолец07:39

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Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Московский Комсомолец07:39

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Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

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Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

РИА Новости06:24

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

RT на русском06:53
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

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РИА Новости 07:17
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Курс евро опустился ниже 69 рублей

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Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
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Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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