с чего всё началось

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал NTV.

Политика Источник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом.

Происшествия В центре Москвы возобновилась стрельба Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Авто Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Политика Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.

Религия Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Здоровье Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.

Авто В Краснодаре открыли дилерский центр Mitsubishi в новом формате Нынешний салон стал уже 24-м в России, оформленным в соответствии с новым слоганом компании Drive Your Ambition, до конца текущего года таких дилерских центров будет уже 26, а в течение последующих двух лет Mitsubishi планирует преобразить все свои центры – в стране их сейчас 112.

Политика Bild: Меркель «объявила войну» Трампу Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Общество Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.

Общество Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.