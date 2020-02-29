Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

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