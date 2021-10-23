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Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.В источнике

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