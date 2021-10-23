Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.В источнике
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.