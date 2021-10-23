Госдеп рекомендовал россиянам подавать обращение на визу США в Варшаве

Из опубликованного на сайте Госдепа документа следует, что к данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.