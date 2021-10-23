Будьте в Плюсе

Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.В источнике

Подробнее о событии

Госдеп потребовал от Турции объяснений из-за высылки дипломатов
РБК01:00
В США заявили, что ждут от Турции разъяснений относительно слов Эрдогана о высылке послов
ТАСС21:32
Эрдоган распорядился выслать из Турции дипломатов десяти стран
ФАНвчера в 10:22
Zeit: в ФРГ приняли к сведению заявление Эрдогана о послах десяти стран
RT на русском20:00
Госдеп США заявил, что добивается ясности от МИД Турции после заявления Эрдогана
Lenta.ru20:24
Эрдоган решил принять меры против дипломатов десяти государств
Smotrim.ruвчера в 11:14
Госдеп призвал Турцию объяснить ее намерение объявить персонами нон грата послов 10 стран
РИА Новости19:43

Интересное

Госдеп рекомендовал россиянам подавать обращение на визу США в Варшаве

Из опубликованного на сайте Госдепа документа следует, что к данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.
RT на русском18:28

МВД объявило в розыск Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме под Саратовом

Сергей Савельев, который, как утверждают СМИ, передал правозащитникам видео с насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.
РИА Новостивчера в 06:03

Депутат Рады Волошин: США могут выдвинуть России ультиматум при появлении ракет на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Lenta.ru20:08