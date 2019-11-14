Политика
РБКЭрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400. По словам Эрдогана, он предложил США создать рабочую группу, которая бы нашла выход из этой ситуации.
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Трамп и Эрдоган поручили своим ключевым министрам проработать ситуацию с российскими С-400
Эхо Москвывчера в 19:06
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Игры
Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO
Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.
Баскетбол
Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге
Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Общество
«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Политика
Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе
РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях
Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Наука
Ученые предложили бороться с депрессией с помощью йоги
Ученые Бостонского университета выяснили,способны ли занятия йогой и дыхательные практики помочь в борьбе с депрессией.
Политика
Путин предложил подключить к ДРСМД Францию и Великобританию
В ответ на попытки США включить Китай в переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент России Владимир Путин предложил привлечь туда Великобританию и Францию.
Общество
Instagram тестово начал скрывать лайки под постами
Instagram с четверга начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под фотографиями пользователей.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, ранее Ульяновский автозавод запатентовал светодиодные фары, центральный тоннель салона и мультимедийную систему (двух видов) «Русского Прадо».
Политика
Захарова прокомментировала данные следствия по делу МН17
Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, «подгоняет материалы» под заранее готовое решение.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Авто
АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей
В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Футбол
Пеле надеется, что Роналду побьёт его рекорд в 1238 голов
Культовый бразильский футболист Пеле надеется, что звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдёт его рекорд по количеству голов.
Политика
Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса
Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса. По его словам, ситуация в этой стране напоминает ту, что сложилась в Ливии.
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.