Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400. По словам Эрдогана, он предложил США создать рабочую группу, которая бы нашла выход из этой ситуации.

Игры Создатели Black Desert Online анонсировали сразу три новых MMO Компания Pearl Abyss, наиболее известная по Black Desert Online анонсировала там сразу три новых MMO-проекта в разных стилях: средневековую MMORPG, MMO-шутер и красочную MMO в духе франшизы Pokemon - все игры уже обзавелись первыми трейлерами.

Общество «Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!» Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.

Общество Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками» 12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.

Политика Путин: Москва приветствует разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе РФ высоко ценит разведение сил сторон в районе сел Петровское и Золотое на юго-востоке Украины, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.

Политика Путин предложил подключить к ДРСМД Францию и Великобританию В ответ на попытки США включить Китай в переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) президент России Владимир Путин предложил привлечь туда Великобританию и Францию.

Политика Захарова прокомментировала данные следствия по делу МН17 Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, «подгоняет материалы» под заранее готовое решение.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Авто АвтоВАЗ изменил контроль качества новых автомобилей В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.

Политика Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса Владимир Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса. По его словам, ситуация в этой стране напоминает ту, что сложилась в Ливии.

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Политика МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.