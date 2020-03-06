Политика
Ruposters.ruЭрдоган после встречи с Путиным заговорил о покупке ЗРК Patriot
Американцы неоднократно требовали аннулировать сделку и угрожали санкциями, в том числе отменой поставок истребителей F-35, однако Турция свою позицию не изменила. В июле 2019 года туда привезли первые комплексы, а в сентябре турецкие военные получили еще одну батарею С-400.
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Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Происшествия
WSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии
Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Футбол
Кубковый матч между «Шинником» и «Уралом» перенесли в Химки
Футбольный матч ¼ финала Кубка России между командами «Шинник» и «Урал» состоится 18 марта.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Общество
Китайского туриста поразила угрюмость Россиян
Путешественника и блогера из Китая Лю Сяошуня поразила неулыбчивость и серьезность россиян.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»
Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести в конституцию поправку, по которой людям, занимающие важные государственные посты, запрещено иметь недвижимость за рубежом.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт
Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Армия и оружие
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Общество
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса
На нынешнее "Евровидение" в Роттердаме, вокруг которого заранее водятся замечательные хороводы в связи с российским делегатом, эпатажной группой Little Big, нависла зловещая тень коронавируса.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Биатлон
Тюменец Логинов провалил спринтерскую гонку на Кубке мира по биатлону
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Общество
Министр просвещения рассказал, должны ли школьники мыть полы в классе
Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о том, может ли школа заставлять учеников мыть полы в учебном заведении.
Происшествия
В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера
В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
Наука
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.