Армия и оружие
РБКЭрдоган поставил Сирии ультиматум
Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
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«Анкара будет гнать армию Асада за пределы Идлиба», - к чему приведут ультиматумы Эрдогана
Московский Комсомолец Турция09:02
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