Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган поставил Сирии ультиматум

Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
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МИД России отвергает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в Идлибе

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Московский Комсомолец Турция09:02

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Газета.Ru04:47
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РИА Новости 10:47
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Один шахтер пропал без вести и более 380 рабочих эвакуированы из-за пожара, который произошел в шахте по добыче руды.
ТАСС 12:39
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Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
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Шоу-бизнес

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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

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"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
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В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
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Армия и оружие

ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
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В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

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