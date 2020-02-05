Ультиматум предъявили турецкие власти Сирийской арабской армии (САА). Соответствующее заявление сделал 5 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании в парламенте в Анкаре. Он дал Дамаску время до конца февраля отвести войска от турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

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