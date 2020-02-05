Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Ультиматум предъявили турецкие власти Сирийской арабской армии (САА). Соответствующее заявление сделал 5 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании в парламенте в Анкаре. Он дал Дамаску время до конца февраля отвести войска от турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Эрдоган пригрозил Сирии военным ударом

Газета.Ru11:25

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Lenta.ru04:31

Эрдоган: сирийская армия должна прекратить наступление в Идлибе

Вести.Ru05:03

Эрдоган потребовал от сирийских военных покинуть турецкие наблюдательные пункты в Идлибе

ТАСС04:50

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

РБК06:52

Эрдоган пригрозил Асаду через Путина: Силы режима должны отойти за пределы турецких наблюдательных пунктов

Московский Комсомолец Турция04:21

Эрдоган пригрозил военным ответом сирийским войскам

Московский Комсомолец03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Пятый канал вчера в 14:02
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Футбол

Сетьен прокомментировал конфликт Месси и Абидаля

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт нападающего Лионеля Месси с директором клуба Эриком Абидалем.
Евро-футбол.ру 09:32
Общество

Жан-Поль Готье признался в любви Ольге Бузовой

67-летний французский модельер Жан-Поль Готье, который на этой неделе приехал в Москву на премьеру своего шоу, впервые увидел 34-летнюю теледиву Ольгу Бузову.
Paparazzi.ru 10:14
Спорт

Конкурент Большунова в Кубке мира Клебо пропустит этап в Фалуне

Кубок мира по лыжным гонкам Этап в шведском Фалуне пройдёт 8 и 9 февраля.
Pravda.Ru 03 февраля в 08:53
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
Политика

Штаб Трампа прокомментировал завершение дела об импичменте

Дело об импичменте президента США Дональда Трампа стало попыткой Демократической партии вмешаться в ход выборов 2020 года, говорится в заявлении штаба американского лидера.
Известия 17:11
Происшествия

Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Газета.Ru 15:04
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском 13:13
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Космос

Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.
Российская газета 03 февраля в 12:38
Гаджеты

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

В сети появилась информация о том, что южнокорейский технологический гигант Samsung начал блокировать телевизоры пользователей, купленные за пределами страны использования.
Ferra 07:47
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова 00:21
Наука

Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
ToDay News Ufa 03 февраля в 20:27
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera 04:50
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась, что больна

Совсем недавно в своем блоге 37-летняя певица и экс-солистка группы Фабрика Сати Казанова поделилась информацией о своей болезни, которую она стеснялась с малых лет.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Футбол

Томас Тухель: «Если бы оставил в запасе всех игроков, бывших на вечеринке Неймара, у меня не было бы команды»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о вечеринке в честь дня рождения форварда Неймара перед матчем 23-го тура Лиги 1 с «Нантом» (2:1). На вечеринке присутствовали многие игроки парижан.
Sports.ru 14:26
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru 08:49
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Общество

Столицу Крыма оставили без воды

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году.
Lenta.ru 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное