Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Общество С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.

Здоровье В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в немецкой Баварии. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

Футбол Холанн может покинуть «Боруссию» за 75 миллионов евро Напомним, что Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 45 миллионов евро, 20 из которых получил австрийский клуб.

Космос SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

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Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Политика Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Общество Главу Алтая госпитализировали в Москве Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.

Религия Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.