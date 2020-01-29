Политика
Взгляд.руЭрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны либо поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.
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Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Здоровье
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в немецкой Баварии. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Футбол
Холанн может покинуть «Боруссию» за 75 миллионов евро
Напомним, что Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 45 миллионов евро, 20 из которых получил австрийский клуб.
Космос
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.
Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Общество
Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения
Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Общество
Росреестр предложил разрешить строительство в национальных парках
Представители Росреестра и Минэкономразвития подготовили законопроект, разрешающий строительство жилых домов и социальных объектов в границах населенных пунктов на территории национальных парков.
Политика
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал противостоять «инструментализации» истории и превращению ее в оружие.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Футбол
Агент Соболева подтвердил переход футболиста в «Спартак»
Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Религия
Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным
Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил беременную девушку
Позднее, женщина умерла в больнице. Подозреваемого, 34-летнего мужчину задержали в Омске.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.