Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны либо поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.
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