Политика
Взгляд.руЭрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны либо поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.
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Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Здоровье
За сутки еще 25 человек скончались от коронавируса в Китае
Комитет по здравоохранению опубликовал свежие данные. Скончался уже 131 человек, отмечается в докладе.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Происшествия
СК РФ возобновил уголовное дело против трансплантолога Каабака
Следственный комитет возобновил уголовное дело о халатности в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, который ранее был уволен из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Футбол
«Тоттенхэм» купил у ПСВ нападающего Бергвейна
Фланговый нападающий ПСВ Стивен Бергвейн подписал контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Футбол
Холанн может покинуть «Боруссию» за 75 миллионов евро
Напомним, что Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 45 миллионов евро, 20 из которых получил австрийский клуб.
Футбол
«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро
Ранее "Барселона" пыталась подписать нападающего "Монако" Виссама Бен-Йеддера.
Футбол
Чемпион мира бразильский защитник Лусио завершил карьеру
Гаджеты
Конкурента Redmi 9A с огромным аккумулятором представят 6 февраля
Мероприятие запланировано на 6 февраля этого года.
Общество
Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и экологического движения школьников в качестве бренда.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Экономика
Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота»
Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией.