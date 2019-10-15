Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, заявили в пресс-службе Кремля. Как отмечается, стороны подчеркнули необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

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Экономика Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".

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