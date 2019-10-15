Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, заявили в пресс-службе Кремля. Как отмечается, стороны подчеркнули необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.
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Путин пригласил Эрдогана посетить Россию

ТАСС17:56

Путин пригласил Эрдогана в Россию

RT на русском16:21

Путин пригласил Эрдогана в Россию в ближайшие дни

Известия16:50

Эрдоган позвонил Путину. Обсуждали санкции и ситуацию в Сирии

Телеканал 360°16:33

Путин позвал Эрдогана в Москву

Московский Комсомолец16:30

Эрдоган принял приглашение Путина приехать в Россию

РБК17:52

Путин пригласил Эрдогана в Россию

РИА Новости16:13
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Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Происшествия

Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Lenta.ru 14:45
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Здоровье

Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств

В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Происшествия

СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
Экономика

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 02:28
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Общество

Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram

Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».
Popcornnews.ru 17:00
Футбол

Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Чемпионат 07:25
Политика

Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам

Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:59
Общество

Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной

Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Армия и оружие

США перехватили турецкие истребители над Сирией

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
Lenta.ru 18:11
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости вчера в 05:53
Культура

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Российская газета 17:42
Экономика

Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС

Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily 02:21
Авто

На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости вчера в 20:36
Авто

Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport

Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru 01:59
Единоборства

Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Общество

Секрет вечной молодости раскрыли итальянские диетологи

Кисломолочные продукты, которые регулярно употребляют итальянцы, позволяют насыщать организм нужным количеством кальция, аминокислот, антиоксидантами и полезными лактобактериями.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:50
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
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