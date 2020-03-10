Политика
Lenta.ruЭрдоган предложил Путину сирийские нефтяные месторождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
Владимир Путин предложил обнулить президентские сроки
Выступая на заседании Госдумы, президент России Владимир Путин заявил, что он не против того, чтобы после проведения голосования по поправкам к Конституции, были обнулены президентские сроки.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
Финансы
ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Авто
Кроссовер Hyundai Creta умеренно обновился в России
Самый популярный кроссовер в России и четвёртая по продажам модель среди всех классов, Hyundai Creta, в 2019 году нашёл на нашем рынке 71 487 покупателей (+6% к 2018-му).
Общество
В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля
Власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более пяти тыс. человек, до 10 апреля.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Авто
В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале
Гаджеты
Microsoft выпустила новую версию Windows 10 Build 19577
Обновление Microsoft Windows 10 Build 19577 включает в себя новые иконки Windows Security.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Политика
Украинский депутат собрался приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Илья Кива приедет в Москву на 9 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Кадыров обратился к россиянам из-за поправок по новому сроку Путина
Кадыров напомнил, что нынешний российский лидер в 1999 году получил страну, "истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями".
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.