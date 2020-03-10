Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган предложил Путину сирийские нефтяные месторождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:41, Ашберн
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