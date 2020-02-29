Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии. По его словам, сирийский вопрос «ни в коем случае не является авантюрой или стремлением расширить границы».
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