Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии. По его словам, сирийский вопрос «ни в коем случае не является авантюрой или стремлением расширить границы».
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