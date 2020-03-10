Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЭрдоган предложил Путину поделить сирийскую нефть

Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С такой инициативой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
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Эрдоган заявил, что предложил Путину участвовать в разработке месторождений нефти в Сирии

ТАСС07:57

Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

РБК08:02

Эрдоган предлагал Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

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Эрдоган заявил, что предложил Путину разрабатывать нефть на северо-востоке Сирии

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Lenta.ru07:43

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Известия07:42

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

РИА Новости07:32
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