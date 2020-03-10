Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С такой инициативой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

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