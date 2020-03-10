Политика
Ruposters.ruЭрдоган предложил Путину поделить сирийскую нефть
Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С такой инициативой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
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Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Экономика
Скаршевский: Украинскую экономику подорвали иностранные спекулянты, теперь обвал не остановить
Падение украинской экономики из-за начинающегося мирового финансового кризиса не остановят новые фамилии в правительстве, сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на пресс-конференции в Киеве 10 марта Он отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие мировые аналитические центры прогнозировали и предупреждали, что к концу 2020 года, в 2021 году возможен мировой финансовый кризис.
Культура
Майк Тайсон снялся в новом клипе Эминема и нокаутировал рэпера
Легендарный боксер Майк Тайсон снялся в новом клипе рэпера Эминема на композицию Godzilla.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных раскрыли имя первенца
Танцовщик и фигуристка поблагодарили поклонников за поздравления Три дня назад Сергей Полунин и Елена Ильиных сообщили поклонникам, что впервые стали родителями.
Энергетика
Минэнерго позвало нефтяные компании обсудить сотрудничество с ОПЕК
В среду, 11 марта, Министерство энергетики России проведет встречу с представителями российских нефтяных компаний, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Политика
Путин назвал условия для своего нового президентского срока
Срочное изменение По предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, действующие и бывшие президенты России могут получить право участвовать в выборах без учета их сроков на посту главы государства.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Армия и оружие
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Энергетика
Саудовская Аравия не намерена вести войну с Россией на рынке нефти
По словам источника, знакомого с планами саудовских властей, страна «не намерена вести никаких войн с Россией» Кроме того, Эр-Рияд считает РФ одним из своих самых важных партнеров.
Экономика
Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян
Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо проинформировал представителей стран-участниц о том, что с 11 марта все заседания ВТО будут приостановлены до 20 марта.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Специалисты проанализировали несколько сотен инфицированных и обнаружили, что препараты улучшали состояние заражённых, но не блокировали выработку и распространение частиц китайского коронавируса.
Политика
Украинский депутат собрался приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Илья Кива приедет в Москву на 9 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.