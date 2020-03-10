Политика
Ruposters.ruЭрдоган предложил Путину поделить сирийскую нефть
Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С такой инициативой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий
Президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении продлить срок полномочий действующего президента, заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
Единоборства
Экс-чемпион UFC Петтис объяснил, почему Хабиб победит Фергюсона
Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, бывший чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона в титульном поединке.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон и его союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Ямал и Югра возглавили рейтинг доступности ипотеки в России
Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Футбол
«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.
Наука
Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом
Выяснилось, что в группах с роботами, признающими свои ошибки и выражающих эмоции, взаимодействие налаживается на более высоком уровне, чем в случае с молчаливыми или нейтральными роботами.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
Трамп не приедет в Москву на День Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Экономика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Финансы
Московская биржа уточнила верхнюю границу курсов доллара и евро
Курсы основных иностранных валют к рублю на этом фоне резко выросли — доллар поднимался до отметки в 75 рублей, евро выше 86 рублей.
Путешествия
Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса
Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Цены на нефть вновь вырастут до $50 за баррель к лету
Цены на нефть после обвала стабилизируются и к лету вернутся к отметке 50 долларов за баррель, а во второй половине года и вовсе смогут подняться до 55 долларов.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Армия и оружие
Члены Совбеза ООН продолжат переговоры о ядерном разоружении
Совместное заявление стран «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН — России, Великобритании, КНР, США и Франции, приурочено к 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Технологии
Частое использование смартфонов может привести к деменции
Учёные уверены, что нужно ограничить использование смартфона во время работы за компьютером или просмотра телевизора.
Энергетика
Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.
Энергетика
Нефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.