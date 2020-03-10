Политика

Ruposters.ruRuposters.ruЭрдоган предложил Путину поделить сирийскую нефть

Турция предложила России совместно разрабатывать нефтяные месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. С такой инициативой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что предложил Путину разрабатывать нефть на северо-востоке Сирии

Коммерсантъ08:21

Эрдоган предложил Путину сирийские нефтяные месторождения

Lenta.ru07:43

Эрдоган предлагал Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

RT на русском07:57

Эрдоган заявил, что предложил Путину участвовать в разработке месторождений нефти в Сирии

ТАСС07:57

Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

РБК08:02

Эрдоган сообщил о предложении Путину управлять нефтяными месторождениями в Сирии

Известия07:42

Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

РИА Новости07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков

Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Взгляд.ру 11:58
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm вчера в 05:34
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Политика

Путин прокомментировал продление срока президентских полномочий

Президент РФ Владимир Путин, говоря о предложении продлить срок полномочий действующего президента, заявил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
РИА Новости 08:55
Единоборства

Экс-чемпион UFC Петтис объяснил, почему Хабиб победит Фергюсона

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, бывший чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона в титульном поединке.
Чемпионат 09:06
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
Известия 08:29
Кино

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Актуальные Новости 04:43
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Финансы

Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Рифей-Пермь 04:07
Армия и оружие

США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон и его союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб.
Военное дело 10:16
Общество

Ямал и Югра возглавили рейтинг доступности ипотеки в России

Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку.
REGNUM 11:29
Политика

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 09:25
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Футбол

«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.
Советский спорт 12:01
Наука

Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом

Выяснилось, что в группах с роботами, признающими свои ошибки и выражающих эмоции, взаимодействие налаживается на более высоком уровне, чем в случае с молчаливыми или нейтральными роботами.
N+1 09:13
Политика

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
Политика

Трамп не приедет в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Политика Сегодня 06:10
Общество

«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль

" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
ТАСС 11:45
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
BFM.ru 00:49
Экономика

Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Pravda.Ru вчера в 09:03
Финансы

Московская биржа уточнила верхнюю границу курсов доллара и евро

Курсы основных иностранных валют к рублю на этом фоне резко выросли — доллар поднимался до отметки в 75 рублей, евро выше 86 рублей.
Говорит Москва 02:39
Путешествия

Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса

Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:50
Экономика

Цены на нефть вновь вырастут до $50 за баррель к лету

Цены на нефть после обвала стабилизируются и к лету вернутся к отметке 50 долларов за баррель, а во второй половине года и вовсе смогут подняться до 55 долларов.
Нефтегазовая вертикаль 04:17
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Армия и оружие

Члены Совбеза ООН продолжат переговоры о ядерном разоружении

Совместное заявление стран «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН — России, Великобритании, КНР, США и Франции, приурочено к 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Известия 08:42
Технологии

Частое использование смартфонов может привести к деменции

Учёные уверены, что нужно ограничить использование смартфона во время работы за компьютером или просмотра телевизора.
Газета Кемерова 10:06
Энергетика

Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.
Вести.Ru 10:34
Энергетика

Нефть после обвала дорожает на 10%

По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.
РИА Новости 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное