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Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН.
РИА Новости
В канцелярии турецкого президента в понедельник, 30 мая, отметили, что президент Эрдоган также выразил готовность "принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения".
DP.RU
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Путин в разговоре отметил готовность России содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкой стороной.
Daily Storm

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Эрдоган предложил Путину провести встречу Киева, Москвы и ООН в Стамбуле
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Эрдоган предложил организовать переговоры РФ, Украины и ООН в Стамбуле
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Эрдоган предложил Путину провести встречу России, Украины и ООН в Стамбуле
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Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН
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Эрдоган заявил о готовности организовать встречу между РФ, Украиной и ООН в Стамбуле
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В Анкаре заявили, что Эрдоган предложил Путину провести встречу делегаций России и Украины
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Эрдоган предложил Путину организовать переговоры России, Украины и ООН
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