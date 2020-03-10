Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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с чего всё началось
«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью с нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию - Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», - сказал Эрдоган в интервью NTV
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