Политика
РИА НовостиЭрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
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с чего всё началось
«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью с нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию - Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», - сказал Эрдоган в интервью NTV.KM.ru08:57
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Политика
Полномочия есть. В Госдуме оценили предложения по президентским срокам
Предложение депутата Государственной думы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию РФ является более сложным и требует более широкого круга консультаций, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Владимир Путин: внутри страны многое сделано на «живую нитку»
Президент России Владимир Путин во время заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении обсуждались поправки в Конститутцию, заявил, что внутри страны многое сделано на «живую нитку» и прокомментировал предложения, высказанные сегодня парламентариями.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса
Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса.
Общество
Китайские школьники обрушили рейтинг приложения для домашних заданий
Политика
Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Война на нефтяном рынке может повлиять на ипотеку в России
Министерство финансов может начать продавать валюту по причине начала нефтяной войны.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Политика
Прокуратура рассказала о доказательствах причастности России к крушению MH17
Сторона обвинения в деле о крушении пассажирского малазийского Boeing 777 рассказала, что у нее есть доказательства причастности России к катастрофе.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.
Футбол
Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020
Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Экономика
Российский фондовый рынок рухнул после обвала цен на нефть
Обвал рынков произошел на фоне рекордного обрушения цен на нефть после распада сделки ОПЕК+.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Гаджеты
В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple
Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта.
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
В феврале СК запросил у Оттавы материалы о нем. До этого его лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов.
Энергетика
Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)
Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.