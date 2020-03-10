с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Политика Полномочия есть. В Госдуме оценили предложения по президентским срокам Предложение депутата Государственной думы от "Единой России" Валентины Терешковой о снятии ограничения на президентские сроки после принятия поправок в Конституцию РФ является более сложным и требует более широкого круга консультаций, заявил депутат Госдумы Александр Карелин.

Политика Владимир Путин: внутри страны многое сделано на «живую нитку» Президент России Владимир Путин во время заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении обсуждались поправки в Конститутцию, заявил, что внутри страны многое сделано на «живую нитку» и прокомментировал предложения, высказанные сегодня парламентариями.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Политика Прокуратура рассказала о доказательствах причастности России к крушению MH17 Сторона обвинения в деле о крушении пассажирского малазийского Boeing 777 рассказала, что у нее есть доказательства причастности России к катастрофе.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.

Футбол Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020 Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

Киберспорт Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4 В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.

Энергетика Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10% Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.

Общество Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске В феврале СК запросил у Оттавы материалы о нем. До этого его лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов.

Музыка Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.